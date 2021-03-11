Контракт Кріштіану Роналду з туринським грандом чинний до літа 2022 року, але сторони не проти попрощатися достроково. У кожного на це свої мотиви.

Ювентус не квапиться продовжувати контракт з Роналду

За інформацією SportMediaset, португалець розчарований черговим вильотом команди на ранніх стадіях Ліги чемпіонів. Роналду вважає за краще перебратися в команду, яка спроможна на більш позитивний вплив на імідж зіркового футболіста. Однак охочих взяти не себе величезну зарплату португальця поки немає.

Своєю чергою, Ювентус теж не проти розвантажити бюджет. Виліт із ЛЧ в 1/8 фіналу – це величезні фінансові втрати для такого клубу. Наразі туринці продовжують платити своїй головній зірці 31 млн євро на сезон. В умовах пандемії вкрай складно відбити таку суму лише на маркетингу, а зі спортивними результатами не складається. Через це акції "Старої синьйори" на фондовій біржі за останній рік сильно знизилися в ціні.

Нагадаємо, Роналду перейшов у Ювентус в липні 2018 року з мадридського Реала. Відтоді португалець провів за італійський клуб 121 матч у всіх турнірах, в яких забив 92 м'ячі і віддав 22 результативні передачі. З Ювентусом Кріштіану по два рази вигравав Серію А і Суперкубок Італії.

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