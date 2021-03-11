Очередное фиаско Ювентуса в Лиге чемпионов будет иметь заметные последствия для клуба и главных звезд команды.

Контракт Криштиану Роналду с туринским грандом действует до лета 2022 года, но стороны не против расстаться досрочно. У каждого на это свои мотивы.

Ювентус не спешит продлевать контракт с Роналду

По информации SportMediaset, португалец разочарован очередным вылетом команды на ранних стадиях Лиги чемпионов. Роналду хочет перебраться в команду, которая способна осуществлять более позитивное влияние на имидж звездного футболиста. Однако желающих взять не себя огромную зарплату португальца пока нет.

В свою очередь, Ювентус тоже не против разгрузить бюджет. Вылет из ЛЧ в 1/8 финала – это огромные финансовые потери для такого клуба. В данный момент туринцы продолжают платить своей главной звезде 31 млн евро за сезон. В условиях пандемии крайне сложно отбить такую ​​сумму только на маркетинге, а со спортивными результатами не складывается. Из-за этого акции "Старой синьоры" на фондовой бирже за последний год сильно снизились в цене.

Напомним, Роналду перешел в Ювентус в июле 2018 году из мадридского Реала. С тех пор португалец провел за итальянский клуб 121 матч во всех турнирах, в которых забил 92 мяча и отдал 22 результативные передачи. С Ювентусом Криштиану по два раза выигрывал Серию А и Суперкубок Италии.

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