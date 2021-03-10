"Контракт Роналду діє ще рік. Продовження угоди з ним поки не стоїть на порядку денному. У нас ще буде час, щоб обговорити це питання", – цитує Паратічі Corriere della Sera.

Ювентус – Порту – 3:2 – відео голів та огляд матчу

Напередодні Юве вилетів з 1/8 Ліги чемпіонів, поступившись Порту за сумою двох протистоянь. За підсумками матчу-відповіді Кріштіану отримав одну з найнижчих оцінок.

Чинний контракт 36-річного португальця з туринцями розрахований до літа 2022-го. У нинішньому сезоні Серії А Роналду провів 22 матчі, в яких відзначився 20-ма голами.

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