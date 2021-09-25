Легіонер полтавців Олів'є Тілль розповів, чи мала б Ворскла шанси на тріумф у люксембурзькому чемпіонаті.

"Взагалі без проблем. Думаю, кілька ігор були б складними, а в іншому – легка прогулянка.

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У чемпіонаті Люксембургу немає професіональних команд, майже всі футболісти паралельно десь працюють вдень, а в футбол грають лише вечорами", – цитує Тілля dynamo.kiev.ua з посиланням на журнал Футбол.

До слова, 24-річний хавбек виступає за збірну Люксембургу з 2017 року. В активі Олів'є зараз 35 поєдинків, 2 голи та 3 асисти.

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