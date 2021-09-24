Півзахисник полтавців Олів'є Тілль стежить за українським футболом не лише в УПЛ

"Зінченко, зрозуміло. Мені подобається хлопець з Аталанти (Маліновський – прим.). Чорт, завжди забуваю його прізвище Фантастичний гравець з приголомшливою лівою.

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І мені імпонує плеймейкер Динамо Віталій Буяльський. Коли б я його не побачив в грі – завжди захоплює. Три найкращі гравці української Прем'єр-ліги? Буяльський. Наш голкіпер Діма Різник і мій брат Венсан.

У Шахтарі теж є хороші гравці. Наприклад, Алан Патрік. Теж з філігранною і несхожою ні на кого технікою. І Соломон. Дуже технічний гравець", – сказав Тілль в інтерв'ю журналу "Футбол".

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