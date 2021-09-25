Легионер полтавчан Оливье Тилль рассказал, имела бы Ворскла шансы на триумф в люксембургском чемпионате.

"Вообще без проблем. Думаю, несколько игр были бы сложными, а в другом – легкая прогулка.

Легионер Ворсклы выбрал по три лучших игрока Украины и УПЛ

В чемпионате Люксембурга нет профессиональных команд, почти все футболисты параллельно где-то работают днем, а в футбол играют только по вечерам", – цитирует Тилля dynamo.kiev.ua со ссылкой на журнал Футбол.

К слову, 24-летний хавбек выступает за сборную Люксембурга с 2017 года. В активе Оливье сейчас 35 поединков, 2 гола и 3 ассиста.

"Кварцяному під гарячу руку не потрапляв": Сімінін – про нові Карпати, свій гол Динамо, 9 вилучень і втечу на дискотеку