"Ми не дуже добре грали. Були недостатньо точними, але забили двічі. Щодо втрачених моментів? Ми не будемо звинувачувати одного гравця. Ми були недостатньо чіткими, і я думаю, що нам потрібно було забити більше. Голи, які ми пропустили, були занадто легкими, і ми могли уникнути їх.

Рекордний асист Кейна і камбек "шпор" у відеоогляді матчу Тоттенхем – Манчестер Юнайтед – 2:2

Бачили, що гол назріває, я приготував запасних, але було вже надто пізно. Ми не блокували кроси та удари, не вичавлювали максимум із себе.

Розчарування? Звичайно, коли ви ведете з рахунком 2:0, ви трохи розчаровуєтеся, коли граєте внічию. Це цілком очевидно. Після рахунку 2:1 у нас були шанси забити 3:1, але ми цього не зробили. Я вважаю, що на цьому тижні 2:2 – хороша нічия", – цитує наставника "червоних дияволів" BBC.

Манчестер Юнайтед наразі посідає четверте місце в турнірній таблиці АПЛ, маючи у своєму активі 60 очок. Наступний матч підопічні Тен Хага проведуть проти Астон Вілли 30 квітня.

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