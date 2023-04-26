Арсенал зазнав нищівної поразки у ключовому поєдинку сезону в АПЛ, без шансів програвши Манчестер Сіті (1:4). Звіт читайте на "Футбол 24".

Матч року АПЛ не виправдав очікувань. Замість битви за чемпіонство вболівальники переглянули доволі буденний винос у виконанні Манчестер Сіті – але це не завадило "гармашам" повернутись у Лігу чемпіонів. "Футбол 24" спільно з партнером HLIBNY DAR розказує про крах Арсенала у ключовій грі сезону.

Артета обійшовся без несподіванок у складі. Гвардіола знайшов неочікувану заміну на лівому фланзі оборони

"Каноніри" підходили до поєдинку в статусі лідера чемпіонату, випереджаючи "містян" на п'ять очок – втім, у підопічних Пепа Гвардіоли залишалася гра в запасі. Враховуючи нинішню форму Ман Сіті, ніхто не сумнівався у звитязі в перенесеній зустрічі, а значить нічия на Етіхаді не влаштовувала Арсенал. При рівності очок лондонці б програли золото за різницею голів.

Обидва тренери виставили майже ідеальний склад. Мікель Артета не міг розраховувати лишень на фантастичного Саліба, якого в центрі оборони підміняє Холдінг. У Пепа Гвардіоли була своя втрата – травмувався Аке, який проводить кращий сезон у кар'єрі. Прямої заміни нідерландцю не було.

Існував варіант із переведенням на лівий фланг оборони Бернарду Сілви, однак каталонець зупинився на фігурі Аканджі. Номінальний правий центрбек грав лівого латераля – ймовірно, вибір на нього випав через шикарну гру в захисті проти технічних вінгерів. Мануель стримав Комана в ЛЧ, а тепер треба було боротись з Сака.

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Арсенал відмовився від агресивного пресингу, але Сіті спокійно проходив і обережний тиск

У перших двох матчах проти Манчестер Сіті в поточному сезоні Арсенал демонстрував радикальний і дуже ефективний пресинг. "Містяни" навіть змушені були відмовитись від володіння. На "Етіхаді" настільки ж потужна гра без м'яча була неможливою – взнаки дається відсутність Саліба.

Пресинг Арсенала у першій фазі обмежувався грою по каналах передач на Родрі й Гюндогана. Ідея полягала у вичікуванні виносу в центр поля – там мала вмикатись основна група "канонірів". Захисники Ман Сіті, своєю чергою, відкрито запрошували лондонців у пресинг, не починаючи просування без висмикування суперника.

Як наслідок, у першому таймі часто можна було спостерігати комічну для сучасного футболу ситуацію. Діаш і Едегор стояли один напроти одного непорушно протягом 5-6 секунд. На жаль для гостей, це була єдина весела річ у "матчі року".

Ідея Мікеля Артети розбилася об виконання. По-перше, все робилося настільки мляво й боягузливо, що опорники Сіті приймали м'яч і починали білд-ап прямо під носом своїх опікунів (це були Едегор і Джака). По-друге, "містяни" не цуралися шарашити лонгболи у напрямку Холанда, адже той блискуче за них чіплявся – і нікому не вдавалось накрити Ерлінга, як слід..

В цілому, Арсенал при роботі без м'яча на другій-третій третинах поля виглядав повільно, беззубо й безглуздо.

Манчестер Сіті знищив позиційну атаку Арсенала й дуже легко рвав оборону "канонірів"

У матчі на Емірейтс "містяни" перегорнули хід гри, увімкнувши надзвичайно агресивний пресинг. Арсенал схильний починати білд-ап через обіграші, однак під нажимом великої групи гравців починалися обрізки. На Етіхаді ситуація повторилась – Манчестер Сіті відмовився від м'яча, але чинив колосальний тиск на білд-ап суперника.

В окремих епізодах у високий пресинг вступали одразу 6-7 футболістів. Без Саліба "гармашам" було важко вийти з-під такої навали – підсумком такого футболу стали опускання Едегор і Джаки аж до задньої лінії. Зінченко ж без підтримки Мартінеллі доволі швидко перестав ходити вперед.

Як наслідок, зруйнувалася магія трикутника на лівому фланзі Арсенала. Разом з ним зникла і позиційна атака. На правому фланзі також не клеїлось – Сака не міг пройти Аканджі, адже Мануелю надзвичайно дисципліновано допомагав Гріліш.

У підсумку, за весь перший тайм підопічні Мікеля Артети провели всього 4 дотики до м'яча у штрафному, а ударів було тільки два. Обидва мали мізерну гостроту.

Крім того, вдалося заробити тільки один кутовий і один штрафний – з них теж нічого не вигадали. Аж в останні 20 хвилин першого тайму почали прокидатись переміщення в трикутнику між Зінченком, Мартінеллі та Джакою, але це була лишень імітація руху – просування м'яча не відбувалось..

"Містяни" ж не стали вигадувати чогось особливого в атаці. Так чи інакше господарі виманювали суперника на власну половину, після чого йшло закидання у вільні зони (спочатку на лівому фланзі, але згодом підключили й протилежний край). За них класно чіплялись Холанд та Де Брюйне.

Ерлінг користувався персональною грою Холдінга, витягуючи його на себе й створюючи шпарини для вривань партнерів. Особливо круто норвежець поладнав з Де Брюйне – вони активно обмінювались позиціями, постачали один одного передачами й плутали оборону. Можливо, цього було б замало для тріумфу над Арсеналом, однак "каноніри" самі допомогли Маг Сіті створити феєрію.

Жахлива оборона лондонців подарувала Гвардіолі розгром – фінальний рахунок мав бути значно більшим.

Господарі мали виходити вперед вже на 3-й хвилині, коли Гріліш увірвався на лівий край штрафного та прострілив вздовж лінії воротарського. Ремсдейл відбив м'яч перед собою, однак захисники підстрахували. На 7-й же Арон неприємно здивував, пропустивши удар в ближній кут з-за меж штрафного – причому розташування корпусу видавало явну неготовність голкіпера.

А сталося ось що. Холанд прийняв закидання в центрі поля й одночасно висмикнув на себе Холдінга. Другим же дотиком Ероінг прокинув м'яч повз Роба на Де Брюйне, відкритого між лініями. Кевін протягнув м'яч, на ривку відклеївся від Габріела й пробив під праву стійку. 1:0!

В наступні 40 хвилин "містяни" змарнували ще мінімум 5 гольових нагод. Зокрема, Бернарду Сілва відірвався від Зінченка й пробивав з мінімальної відстані, але вийшло занадто слабко. На протилежному краю атаки вривались Холанд і Гріліш, які стріляли з гострих кутів – Ремсдейл врятував.

Де Брюйне ж в одному з епізодів прийняв пас на хід від Холанда, розхитав Габріела й Вайта та бахнув з меж карного майданчика – голкіпер виручив і тут. Був і хороший лонгшот Холанда повз ліву стійку. Зрештою, у компенсований час Манчестер Сіті таки дотиснув Арсенал.

Господарі заробили стандарт, а подачу з нього на дальній штанзі шикарно замкнув Стоунз – 2:0! Гол спочатку не зарахували через офсайд, однак відеоповтор виправив ситуацію. Стопа Вайта залишила Джона у грі.

На початку другого тайму нічого не змінилось. Навіть замін ніхто не провів. Як наслідок, знущання над захистом Арсенала продовжилось. Вже за сім хвилин по перерві Холанд виходив віч-на-віч, а Ремсдейл врятував. На 54-й же хвилині обрізка Едегора подарувала м'яч Де Брюйне – той одразу ж обігрався з Холандом і розстріляв ворота. 0:3!

Арсенал розчарував навіть наприкінці зустрічі

Оборона лондонців виглядала занадто безпорадно. Захисників обходили, немов на велосипеді. Перша година зустрічі нагадувала тренування – Арсенал навіть особливо не фолив. Прикро, але навіть після 0:3 претендент на історичне чемпіонство нічого цікавого не показав.

Поява Троссара, Жоржінью, Сміта-Роу та Нельсона теж нічим не допомогла. Найкращим моментом до 80-х хвилин залишався заблокований удар Зінченка – сфера влучила в руку Холанду. Вона була притиснута, тож про пенальті мови не йшло.

Тим не менш, Арсенал зміг розмочити рахунок. Команда дуже сильна в розіграшах кутових – і саме він приніс гол на 86-й хвилині. Шикарна комбінація "канонірів" завершилась пострілом Холдінга метрів з 20-ти. Точно в ближню дев'ятку!

Втім, на останніх секундах саме Холдінга обійшли Фоден з Холандом, організувавши четвертий гол. Його нарешті провів Ерлінг. 4:1 – Манчестер Сіті принижує підопічних Мікеля Артети у битві за золото АПЛ.

Арсенал поки що залишається на першій позиції, однак тепер доля чемпіонства залежить від Манчестер Сіті. Підопічні Пепа Гвардіоли відстають на два очки при грі в запасі. Єдиною втіхою для лондонців у цій ситуації стає офіційне повернення в Лігу чемпіонів – Брайтон втратив математичні шанси наздогнати "канонірів" (як і "містян"), тож тепер ніхто не зможе витіснити їх із топ-4.