"Це лише моя особиста думка, бо я не тренер, але Куртуа – номер один. Він був ним минулого року, цього року також відновлюється. Я думаю, що він дуже добре повертається. Я розумію Луніна, який теж грає і має чудовий сезон. Це сприяло виходу Реала у фінал ЛЧ, але рішення ухвалює тренер.

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Я радий, що Куртуа повернувся на чудовий рівень, і я радий, що Лунін показав, що йому також можна довіряти. Анчелотті має вибір, тому він повинен вирішити, що краще для команди. Лунін грав і показав, що має клас, може конкурувати з таким досвідченим голкіпером, як Кепа.

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Анчелотті вирішив, що більше грати буде Лунін. Він провів кілька важливих матчів, але були й не дуже вдалі. Він продовжував рости. Лунін ще молодий, а конкурувати з номером один дуже складно", – цитує Касільяса Mundo Deportivo.

Додамо, що раніше легенда Реала радив Анчелотті довірити фінал ЛЧ Луніну, але тепер змінив свою думку на користь Куртуа. Результати в чемпіонаті додають впевненості бельгійцю. Куртуа повернувся трьома "кліншитами" поспіль, а Лунін пропустив 4 м'ячі від Вільяреала. Попереду ще останній тур Ла Ліги проти Бетіса (25 травня), після якого фінал ЛЧ з Борусією на Вемблі (1 червня).

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