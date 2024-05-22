"У Луніна були не дуже вдалі матчі": легенда Реала "відвернувся" від українця перед фіналом ЛЧ
Колишній капітан Реала Ікер Касільяс вже не хоче довіряти Андрію Луніну фінал Ліги чемпіонів проти Борусії Д.
"Це лише моя особиста думка, бо я не тренер, але Куртуа – номер один. Він був ним минулого року, цього року також відновлюється. Я думаю, що він дуже добре повертається. Я розумію Луніна, який теж грає і має чудовий сезон. Це сприяло виходу Реала у фінал ЛЧ, але рішення ухвалює тренер.
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Я радий, що Куртуа повернувся на чудовий рівень, і я радий, що Лунін показав, що йому також можна довіряти. Анчелотті має вибір, тому він повинен вирішити, що краще для команди. Лунін грав і показав, що має клас, може конкурувати з таким досвідченим голкіпером, як Кепа.
Анчелотті вирішив, що більше грати буде Лунін. Він провів кілька важливих матчів, але були й не дуже вдалі. Він продовжував рости. Лунін ще молодий, а конкурувати з номером один дуже складно", – цитує Касільяса Mundo Deportivo.
Додамо, що раніше легенда Реала радив Анчелотті довірити фінал ЛЧ Луніну, але тепер змінив свою думку на користь Куртуа. Результати в чемпіонаті додають впевненості бельгійцю. Куртуа повернувся трьома "кліншитами" поспіль, а Лунін пропустив 4 м'ячі від Вільяреала. Попереду ще останній тур Ла Ліги проти Бетіса (25 травня), після якого фінал ЛЧ з Борусією на Вемблі (1 червня).
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