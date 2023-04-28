Тоттенхем зумів врятуватися у домашньому матчі з Манчестер Юнайтед, який було зіграно в рамках 33 туру АПЛ (2:2). Дивіться голи та огляд матчу на Футбол 24.

Перший матч Тоттенхема під керівництвом Раяна Мейсона вийшов незабутнім: "шпори" горіли 0:2, але зуміли відігратися проти серйозного суперника – Педро Порро і Хин Мін Сон відповіли на голи Санчо і Рашфорда.

Манчестер Юнайтед віддав переможний матч Тоттенхему – "шпори" переродилися та оформили красивий камбек

У випадку з корейцем Opta підрахувала: Кейн оформив на Сона вже свій 24-й гольовий пас. Жоден гравець в історії Прем'єр-ліги не допоміг своєму одному конкретному партнеру забити більше голів, ніж найкращий бомбардир в історії лондонської команди. Таку ж кількість асистів Френк Лемпард свого часу оформив на Дідьє Дрогба – наступний гольовий пас Кейна на Сона стане абсолютно рекордним.