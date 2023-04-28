"Мы не очень хорошо играли. Были недостаточно точными, но забили дважды. Что касается потерянных моментов? Мы не будем обвинять одного игрока. Мы были недостаточно четкими, и я думаю, что нам нужно было забить больше. Голы, которые мы пропустили, были слишком легкими, и мы могли избежать их.

Рекордный ассист Кейна и камбэк "шпор" в видеообзоре матча Тоттенхэм – Манчестер Юнайтед – 2:2

Видели, что гол назревает, я приготовил запасных, но было уже слишком поздно. Мы не блокировали кроссы и удары, не выжимали максимум из себя.

Разочарование? Конечно, когда вы ведете со счетом 2:0, вы немного разочаровываетесь, когда играете вничью. Это совершенно очевидно. После счёта 2:1 у нас были шансы забить 3:1, но мы этого не сделали. Я считаю, что на этой неделе 2:2 – хорошая ничья", – цитирует наставника "красных дьяволов" BBC.

Манчестер Юнайтед занимает четвертое место в турнирной таблице АПЛ, имея в своем активе 60 очков. Следующий матч подопечные Тен Хага проведут против Астон Виллы 30 апреля.

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