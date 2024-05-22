Головний тренер Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола отримав визнання за результати його команди.

"Містяни" за підсумком сезону здобули титул чемпіона Англії, який став для них четвертим поспіль. Тож не дивно, що Пепа Гвардіолу визнали найкращим тренером АПЛ кампанії-2023/24.

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Головний тренер Манчестер Сіті виграв цю нагороду вп'яте, він також отримував її в чотирьох із п'яти своїх попередніх чемпіонських кампаній – у сезонах 2017/18, 2018/19, 2020/21 і 2022/23.

Тільки сер Алекс Фергюсон завоював більше таких нагород – колишнього тренера Манчестер Юнайтед визнавали найкращим тренером в 11 сезонах АПЛ.

До слова, на нагороду також претендували: Унаї Емері (Астон Вілла), Мікель Артета (Арсенал), Андоні Іраола (Борнмут), Юрген Клопп (Ліверпуль).

Манчестер Сіті може поповнити свою колекцію трофеїв. Команда Гвардіоли зіграє у фіналі Кубка Англії з Манчестер Юнайтед. Це й матч запланований на 25 травня.

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