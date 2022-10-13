"Я вважаю, що ми не їдемо на чемпіонат Європи. Ми повинні були зробити так, щоб не потрапити до третього кошика, а спокійно з другого кошика отримувати нормальних суперників. Питання не у сприятливому календарі, а в тому, що ми за рік зіграли лише з однією топ-збірною Францією. Ми не змогли пройти Уельс.

Україна починає й завершує проти топ-збірних – відомий попередній календар "синьо-жовтих" у відборі на Євро-2024

Якщо ми не можемо обіграти Шотландію та Ірландію, то що нам говорити про Італію та Англію. Вони нас гнатимуть далі неба", – поділився Циганик у програмі ВЗбірна.

Нагадаємо, суперниками збірної України у відбірковій групі до Євро-2024 стали Італія, Англія, Північна Македонія та Мальта.

Результати жеребкування відбору Євро-2024: Україна проти топ-збірних, фарт поляків та інші групи