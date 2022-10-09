Жеребкування груп кваліфікації чемпіонату Європи 2024 року розпочнеться у неділю, 9 жовтня, о 13:00. "Футбол 24" проведе онлайн-трансляцію події у цій новині.

Склад кошиків

Кошик "фіналу чотирьох" Ліги націй: Нідерланди, Хорватія, Іспанія, Італія

1. Данія, Португалія, Бельгія, Угорщина, Швейцарія, Польща

2. Франція, Австрія, Чехія, Англія, Уельс, Ізраїль, Боснія і Герцеговина, Сербія, Шотландія, Фінляндія

3. Україна, Ісландія, Норвегія, Словенія, Ірландія, Албанія, Чорногорія, Румунія, Швеція, Вірменія

4. Грузія, Греція, Туреччина, Казахстан, Люксембург, Азербайджан, Косово, Болгарія, Фарерські острови, Північна Македонія.

5. Словаччина, Північна Ірландія, Кіпр, Білорусь, Литва, Гібралтар, Естонія, Латвія, Молдова, Мальта

6. Андорра, Сан-Марино, Ліхтенштейн

Регламент

У жеребкуванні візьмуть участь 53 національні асоціації. Німеччина, яка буде господаркою Євро-2024, здобула пряму путівку у фінальну стадію та не гратиме у кваліфікації. Збірна України потрапила до третього кошика.

Хто очолить збірну України після Петракова? Дует топів, несподіваний фаворит і ще три варіанти

Відсторонення росіян продовжується. Їх не допустили до жеребкування через повномасштабне вторгнення в Україну.

Усі збірні були посіяні відповідно до загального рейтингу Ліги націй УЄФА на сезон 2022/23 і розподілені по 7 кошиках. Команди будуть розбиті на 10 груп: у семи групах – по 5 учасників, у трьох – по 6.

Обмеження

Чотири збірні, які пробилися до фінальної стадії Ліги націй, зіграють у групах із п'яти команд.

Збірні з п'яти пар розводяться по різних групах: Вірменія/Азербайджан, Білорусь/Україна, Гібралтар/Іспанія, Косово/Боснія та Герцеговина та Косово/Сербія.

В одну групу можуть потрапити не більше двох збірних із високим ризиком суворих зимових умов: Білорусь, Ісландія, Латвія, Литва, Норвегія, Фарерські острови, Фінляндія та Естонія.

Пряма відеотрансляція жеребкування відбору Євро-2024 на YouTube-каналі УАФ