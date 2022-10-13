"Я считаю, что мы не едем на чемпионат Европы. Мы должны были сделать так, чтобы не попасть в третью корзину, а спокойно из второй корзины получать нормальных соперников. Вопрос не в благоприятном календаре, а в том, что мы за год сыграли только с одной топ-сборной Францией. Мы не смогли пройти Уэльс.

Украина начинает и завершает против топ-сборных – известен предварительный календарь "сине-желтых" в отборе на Евро-2024

Если мы не можем обыграть Шотландию и Ирландию, то, что нам говорить об Италии и Англии. Они будут нас гнать дальше неба", – поделился Цыганык в программе ВЗбірна.

Напомним, соперниками сборной Украины в отборочной группе к Евро-2024 стали Италия, Англия, Северная Македония и Мальта.

Результаты жеребьевки отбора Евро-2024: Украина против топ-сборных, фарт поляков и другие группы