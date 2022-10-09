Збірна України дізналася, яким буде її шлях у кваліфікації на наступний чемпіонат Європи.

Сьогодні, 9 жовтня, у Франкфурті-на-Майні відбулася церемонія жеребкування кваліфікації до Євро-2024. Збірна України потрапила в групу С, де її суперниками будуть Англія, Італія, Північна Македонія та Мальта.

Результати жеребкування відбору Євро-2024: Україна проти топ-збірних, фарт поляків та інші групи

Груповий етап пройде в наступному році. Згідно з попереднім календарем, Україна розпочне боротьбу виїзним матчем проти Англії, а завершить домашнім – проти Італії. У розкладі ще можуть бути зміни, оскільки УЄФА виявила невідповідність в одній із груп. У якій саме – не повідомляється.

Календар збірної України у відборі на Євро-2024:

Англія – Україна: 26 березня, 19:00

Північна Македонія – Україна: 16 червня, 21:45

Україна – Мальта: 19 червня, 21:45

Україна – Англія: 9 вересня, 19:00

Італія – Україна: 12 вересня, 21:45

Україна – Північна Македонія: 14 жовтня, 16:00

Мальта – Україна: 17 жовтня, 21:45

Україна – Італія: 20 листопада, 21:45