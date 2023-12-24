В рамках 18-го туру АПЛ 2023/24 Вулверхемптон переміг Челсі (2:1). Звіт про матч читайте на "Футбол 24".

Поки більшість журналістів переписують історію про футбол у Різдвяне перемир'я, Англія вирішила потішити фанів матчем 10-ї та 13-ї команд АПЛ. Челсі гостював у Вулверхемптона – втім, українських фанів обділили увагою. Михайло Мудрик залишився у запасі лондонців.

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Матчі за участі "вулвз" рідко бувають багатими на моменти. Ось і цього разу їх було не так вже й багацько. У першому таймі підопічні Гарі О'Ніла створили щось серйозне аж на 44-й хвилині – це Хван стріляв у дотик після проникної передачі на правий край штрафного. М'яч пролетів над ближньою дев'яткою.

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Челсі запам'ятався більше. По-перше, "аристократи" вийшли у новій формі – точніше, це був їхній офіційний виїзний комплект. Керівництво клубу вирішило, що таки настав час його приміряти.

По-друге, гості продемонстрували майстер-клас з марнотратства. На 8-й хвилині Стерлінг розрізним пасом виводив Джексона віч-на-віч, однак Микола просто чиркнув ногу об м'яч. Са спокійно його забрав.

На 21-й Стерлінг обіграв Доусона й виконав подачу на дальній кут воротарського. Джексон залишився без опіки, але не зміг зупинити м'яч!

Втім, усі ці епізоди – ніщо у порівнянні з епік фейлом на 33-й хвилині. Стерлінг відібрав м'яч на чужій третині й вилетів на ворота Са разом з Палмером і Джексоном. Шансів у голкіпера при виході 3-в-0 не було, однак Рахім взяв та й пробив у Жозе! Уявіть, що б писала преса та вболівальники, якби на місці Раза опинився Мудрик...

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По перерві Челсі ще й гол пропустив. Цьому передувало два топ-моменти. На 47-й хвилині Хван перехопив м'яч перед штрафним і скинув його Гомесу, а той пробив з рикошетом – повз дальню стійку! Подальші кутові вилились у подачу на лівий край карного майданчика, звідки потужно пробив Гомес – Петровіч парирував!

Зрештою, на 51-й хвилині Вулверхемптон заробив кутовий, а Леміна завдав точного удару головою. 1:0! На 53-й Хван міг і подвоїти перевагу, скориставшись помилкою Дісасі (той пропустив м'яч під ногою), але кореєць впав у боротьбі з Колвіллом. Без фолу.

Мудрик взяв хороший старт, але розчинився

Маурісіо Почеттіно змушений був випускати Мудрика. Українець на 59-й хвилині замінив Брою, а вже на 62-й поява вінгера на полі могла принести дивіденди. Михайло віддав проникну передачу Палмеру, а той виконав простріл – його заблокували. М'яч підскочив у небо, а наш земляк нав'язав верхову боротьбу й скинув м'яч під удар свіжому Нкунку.

Крістофер пробив, а Гомес виніс м'яч з лінії воріт. Челсі не вистачило зовсім трішки!

Челсі створив на 66-й хвилині ще один момент, але вже без Міші – це Палмер віддав передачу під удар Стерлінгу з правого краю. Спільними зусиллями "вулвз" накрили його.

А більшого лондонці не створили. Пригадується тільки перспективна атака на 88-й хвилині, яку Мудрик розпочав своєчасним закиданням на Нкунку, але гості "зажували" цей епізод. Ну, і дальній удар Мадуеке на 90-й виглядав непогано, пролетівши повз дальню стійку.

Моментів за участі Мудрика ж у матчі більше не було. Статистика у нашого земляка невиразна – два виграшних єдиноборства з чотирьох, одна невдала спроба обійти на дриблінгу, нуль ударів, три навіси (усі неточні), 27 дотиків, 20 пасів (17 точних). Карта цих пасів не вражає. Зате було два відбирання.

Дебютний гол Нкунку не врятував Челсі

Арбітр компенсував аж 11 хвилин. Цього було достатньо не тільки для камбеку, однак вже на 90+3-й "аристократи" пропустили вдруге. Бадьяшиль вибив простенький простріл з лівого краю штрафного точно на ногу Догерті, а Метт одразу ж покарав точним ударом метрів з десяти – 2:0!

Здавалося, що це кінець, однак вже на 90+5-й Челсі відродив інтригу. Стерлінг виконав подачу з правого флангу на лінію воротарського, а Нкунку замкнув головою – 2:1! Це був перший гол Крістофера за Челсі. У другому матчі в АПЛ. Нот бед.

Втім, цей гол нічим не допоміг, а на останніх секундах Вулверхемптон міг і третій м'яч вколотити. У підсумку, фінальний свисток зафіксував перемогу підопічних Гарі О'Ніла.

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