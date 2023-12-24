Челсі мав 100-відсоткову нагоду забити Вулверхемптону на 32-й хвилині зустрічі, але Стерлінг примудрився запороти цей момент.

"Його потенціал величезний": Почеттіно відзначив прогрес Мудрика в Челсі

Рахім обікрав останнього захисника та разом з Джексоном та Палмером вибіг на одного воротаря. Втім, Стерлінг, який грає на позиції Мудрика, вирішив забити сам. Жозе Са відбив удар, зберігши ворота на замку.

Додамо, що Мудрика залишили в запасі на матч з "вовками" – перший тайм завершився без голів. Стерлінг у поточному сезоні зіграв у 20 поєдинках (без урахування сьогоднішнього), відзначившись 6 голами та 4 асистами.

Супергерой Мудрик роздратував тренера Челсі, фанати не повірили українцю – сенсаційні подробиці від англійських ЗМІ