Конкурент Мудрика змарнував вихід три проти одного голкіпера – відео епічного фейлу
Вінгер Челсі Рахім Стерлінг став головним невдахою матчу 18-го туру АПЛ проти Вулверхемптона.
Челсі мав 100-відсоткову нагоду забити Вулверхемптону на 32-й хвилині зустрічі, але Стерлінг примудрився запороти цей момент.
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Рахім обікрав останнього захисника та разом з Джексоном та Палмером вибіг на одного воротаря. Втім, Стерлінг, який грає на позиції Мудрика, вирішив забити сам. Жозе Са відбив удар, зберігши ворота на замку.
Додамо, що Мудрика залишили в запасі на матч з "вовками" – перший тайм завершився без голів. Стерлінг у поточному сезоні зіграв у 20 поєдинках (без урахування сьогоднішнього), відзначившись 6 голами та 4 асистами.
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