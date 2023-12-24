"Його потенціал величезний": Почеттіно відзначив прогрес Мудрика в Челсі
Головний тренер Челсі Маурісіо Почеттіно поділився думками про гру Михайла Мудрика у складі лондонців.
"Мудрик? Це фантастичний хлопець та приємна особистість. Він дуже автентичний та справжній. Одне, що я можу сказати вам, Мудрик – дуже чесний, надійний, щирий та спонтанний хлопець. Я вірю у нього як в особистість, звісно.
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А як гравець він знає, що повинен продовжувати вдосконалюватися. Він досі молодий та буде прогресувати, тому що має якість. Це гравець, який добре виступає, ми дуже щасливі. Звичайно, з часом Мудрик стане дуже важливим гравцем. Він вже є таким, але повинен багато вдосконалюватися, бо його потенціал – величезний", – наводить слова Почеттіно офіційний сайт Челсі.
Додамо, що в поточному сезоні Мудрик провів 17 матчів за лондонців у всіх турнірах, в яких відзначився 3 голами та 2 асистами.
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