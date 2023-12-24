Пока большинство журналистов переписывают историю о футболе в Рождественское перемирие, Англия решила порадовать фанатов матчем 10-й и 13-й команд АПЛ. Челси гостил у Вулверхэмптона – впрочем, украинских фанов обделили вниманием. Михаил Мудрик остался в запасе лондонцев.

"Его потенциал огромный": Почеттино отметил прогресс Мудрика в Челси

Матчи с участием "вулвз" редко бывают богатыми на моменты. Вот и в этот раз их было не так уж много. В первом тайме подопечные Гари О'Нила создали что-то серьёзное аж на 44-й минуте – это Хван стрелял в касание после проникающей передачи на правый край штрафной. Мяч пролетел над ближней девяткой.

Стерлинг и Джексон запороли всё, что могли. Вулверхэмптон жёстко наказал

Челси запомнился больше. Во-первых, "аристократы" вышли в новой форме – вернее, это был их официальный выездной комплект. Руководство клуба решило, что пора бы его примерить.

Во-вторых, гости продемонстрировали мастер-класс расточительства. На 8-й минуте Стерлинг разрезным пасом выводил Джексона один на один, однако Николай просто чиркнул ногу о мяч. Са спокойно его забрал.

На 21-й Стерлинг обыграл Доусона и исполнил подачу на дальний угол вратарской. Джексон остался без опеки, но не смог остановить мяч!

Впрочем, все эти эпизоды – ничто по сравнению с эпик фейлом на 33-й минуте. Стерлинг отобрал мяч на чужой трети и вылетел на ворота Са вместе с Палмером и Джексоном. Шансов у голкипера при выходе 3-в-0 не было, однако Рахим взял и пробил в Жозе! Представьте, что писала бы пресса и болельщики, если бы на месте Раза оказался Мудрик...

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После перерыва Челси ещё и гол пропустил. Этому предшествовало два топ-момента. На 47-й минуте Хван перехватил мяч перед штрафной и сбросил его Гомесу, а тот пробил с рикошетом – мимо дальней штанги! Дальнейшие угловые вылились в подачу на левый край штрафной, откуда мощно пробил Гомес – Петрович парировал!

В конце концов, на 51-й минуте Вулверхэмптон заработал угловой, а Лемина нанёс точный удар головой. 1:0! На 53-й Хван мог и удвоить преимущество, воспользовавшись ошибкой Дисаси (тот пропустил мяч под ногой), но кореец упал в борьбе с Колвиллом. Без фола.

Мудрик взял хороший старт, но растворился

Маурисио Почеттино вынужден был выпускать Мудрика. Украинец на 59-й минуте заменил Брою, а уже на 62-й появление вингера на поле могло принести дивиденды. Михаил отдал проникающую передачу Палмеру, а тот исполнил прострел – его заблокировали. Мяч подскочил в небо, а наш земляк навязал верховую борьбу и сбросил мяч под удар свежему Нкунку.

Кристофер пробил, а Гомес вынес мяч из линии ворот. Челси не хватило совсем чуть-чуть!

Челси создал на 66-й минуте ещё один момент, но уже без Миши – это Палмер отдал передачу под удар Стерлингу с правого края. Совместными усилиями "вулвз" накрыли его.

А большего лондонцы не создали. Вспоминается только перспективная атака на 88-й минуте, которую Мудрик начал своевременным забросом на Нкунку, но гости "зажевали" этот эпизод. Ну, и дальний удар Мадуэке на 90-й выглядел неплохо, пролетев мимо дальней штанги.

Моментов с участием Мудрика в матче больше не было. Статистика у нашего земляка невыразительная – два выигрышных единоборства из четырёх, одна неудачная попытка обойти на дриблинге, ноль ударов, три навеса (все неточные), 27 касаний, 20 пасов (17 точных). Карта этих пасов не впечатляет. Зато было два отбора.

Дебютный гол Нкунку не спас Челси

Арбитр компенсировал 11 минут. Этого было достаточно не только для камбэка, однако уже на 90+3-й "аристократы" пропустили во второй раз. Бадьяшиль выбил простенький прострел с левого края штрафной точно на ногу Догерти, а Мэтт сразу же наказал точным ударом метров с десяти – 2:0!

Казалось, что это конец, однако уже на 90+5 Челси возродил интригу. Стерлинг выполнил подачу с правого фланга на линию вратарской, а Нкунку замкнул головой – 2:1! Это был первый гол Кристофера за Челси. Во втором матче в АПЛ. Нот бэд.

Впрочем, этот гол ничем не помог, а на последних секундах Вулверхэмптон мог и третий мяч заколотить. В итоге финальный свисток зафиксировал победу подопечных Гарри О'Нила.

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