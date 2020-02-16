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Вулверхемптон не хоче продавати Хіменеса – причина доволі несподівана

16 лютого 13:13 560 Читать на русском
Вулверхемптон не хоче продавати Хіменеса – причина доволі несподівана
Рауль Хіменес / Фото з відкритих джерел

Керівництво "вовків" вбачає у своєму мексиканському форварді золоту жилу і не хоче втрачати прибутки.

Вулверхемптон не має наміру розлучатися з мексиканським нападником команди Раулем Хіменесом, повідомляє видання Excelsior.

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Нагадаємо, на 28-річного форварда претендує Манчестер Юнайтед – головний тренер "червоних дияволів" Уле Гуннар Сульшер особисто зацікавлений у підписанні гравця і сподівається, що клубу вдасться його переманити.

Однак "вовки" не хочуть втрачати мексиканця, адже з моменту покупки Хіменеса у Бенфіки фан-база клубу у Мексиці зросла на 500 відсотків і за чисельністю в п'ять разів перевершила британську. Також керівництво Вулверхемптона високо цінує представницьку роль форварда, його вплив на маркетингову і бізнес-стратегію клубу. Задоволені в команді і виступами гравця.

До слова, у поточному сезоні Хіменес провів 26 матчів в англійській Прем’єр-лізі і забив 11 голів.

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Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Вулверхемптон Вулверхемптон Рауль Хіменес Рауль Хіменес
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