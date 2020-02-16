Шоу: Арсенал проводить не найкращий сезон і про це не згадують, а Манчестер Юнайтед лише дай покритикувати

Захисник збірної Англії Люк Шоу став на захист своєї команди, порівнявши успіхи манкуніанців з лондонським Арсеналом.

"Ми розуміємо, що футболісти мусять бути товстошкірими, особливо граючи за найбільший клуб світу. Всі спостерігають за нами, кожен хоче покритикувати нас, коли ми програємо.

Власники Манчестер Юнайтед готові продати клуб за космічну суму

При всій повазі до Арсеналу, – а я вважаю його фантастичним клубом, – вони проводять не найкращий сезон, і про це нечасто згадують. Що є досить дивним. Але якщо мова заходить про Манчестер Юнайтед – то всі критикують.

Ми тут для того, щоб повернути клуб на його місце, щоб завоювати трофеї і боротись за титули. Попереду нас чекає багато хорошого", – цитує Шоу видання Daily Mail.

Нагадаємо, "червоні дияволи" після 25 турів посідають дев’яту сходинку, Арсенал – одинадцятий.

Барселона проти сенсації Іспанії, Маліновський спробує вдруге засмутити Фонсеку в битві за ЛЧ – топ-матчі євровікенду