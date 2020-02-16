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Шоу: Арсенал проводить не найкращий сезон і про це не згадують, а Манчестер Юнайтед лише дай покритикувати

16 лютого 12:42 199 Читать на русском
Шоу: Арсенал проводить не найкращий сезон і про це не згадують, а Манчестер Юнайтед лише дай покритикувати
Люк Шоу / Фото з відкритих джерел

Захисник збірної Англії Люк Шоу став на захист своєї команди, порівнявши успіхи манкуніанців з лондонським Арсеналом.

"Ми розуміємо, що футболісти мусять бути товстошкірими, особливо граючи за найбільший клуб світу. Всі спостерігають за нами, кожен хоче покритикувати нас, коли ми програємо.

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При всій повазі до Арсеналу, – а я вважаю його фантастичним клубом, – вони проводять не найкращий сезон, і про це нечасто згадують. Що є досить дивним. Але якщо мова заходить про Манчестер Юнайтед – то всі критикують.

Ми тут для того, щоб повернути клуб на його місце, щоб завоювати трофеї і боротись за титули. Попереду нас чекає багато хорошого", – цитує Шоу видання Daily Mail.

Нагадаємо, "червоні дияволи" після 25 турів посідають дев’яту сходинку, Арсенал – одинадцятий.

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Теги
Арсенал Арсенал Англія Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Люк Шоу Люк Шоу
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