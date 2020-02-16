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Вулверхэмптон не хочет продавать Хименеса – причина довольно неожиданная

13:18 95 Читати українською
Вулверхэмптон не хочет продавать Хименеса – причина довольно неожиданная
Рауль Хименес / Фото из открытых источников

Руководство "волков" видит в своем мексиканском форварде золотую жилу и не хочет терять прибыль.

Вулверхэмптон не намерен расставаться с мексиканским нападающим команды Раулем Хименесом, сообщает издание Excelsior.

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Напомним, на 28-летнего форварда претендует Манчестер Юнайтед – главный тренер "красных дьяволов" Уле Гунар Сульшер лично заинтересован в подписании игрока и надеется, что клубу удастся его переманить.

Однако "волки" не хотят терять мексиканца, ведь с момента покупки Хименеса у Бенфики фан-база клуба в Мексике возросла на 500 процентов и по численности в пять раз превзошла британскую. Также руководство Вулверхэмптона высоко ценит представительскую роль форварда, его влияние на маркетинговую и бизнес-стратегию клуба. Удовлетворены в команде и выступлениями игрока.

К слову, в текущем сезоне Хименес провел 26 матчей в английской Премьер-лиге и забил 11 голов.

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Теги
Англия Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед Вулверхэмптон Вулверхэмптон Рауль Хименес Рауль Хименес
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