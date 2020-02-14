Барселона проти сенсації Іспанії, Маліновський спробує вдруге засмутити Фонсеку в битві за ЛЧ – топ-матчі євровікенду

"Футбол 24" традиційно виділяє найцікавіші протистояння європейського вікенду. Барселона екзаменує несподіванку сезону, битва лідерів в Італії та протистояння Челсі з МЮ – все це читайте в нашому матеріалі.

Барселона – Хетафе

15 лютого, 17:00. Барселона, Камп Ноу

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2" та MEGOGO, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: центральним матчем 24-го туру Ла Ліги стане поєдинок на Камп Ноу, в якому Барселона прийматиме Хетафе. Каталонці відчайдушно борються з Реалом за чемпіонський титул, а Хетафе після перемоги над Валенсією в попередньому турі закріпився на третій позиції. Це виглядає фантастикою, але підопічні Хосе Бордаласа другий сезон поспіль претендують на потрапляння в Лігу чемпіонів!

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У останніх 5-ти турах Хетафе набрав більше очок, ніж Барселона – 12 проти 10-ти. При цьому після розгромної поразки від Реала команда з передмістя Мадрида не пропускає у власні ворота вже 4 поєдинки поспіль, здобувши 4 перемоги із загальним рахунком 9:0. Втім, проти найкращої атаки чемпіонату Хетафе доведеться несолодко, навіть з урахуванням кадрових проблем Барси. Кіке Сетьєн не може розраховувати на травмованих Луїса Суареса та Усмана Дембеле, що значно зменшує атакувальну міць "синьо-гранатових". У гостей проблем зі складом немає, тому команда Хоса Бордаласа налаштовується на справжній бій проти чинного чемпіона Іспанії.

Цей матч навряд чи буде легкою прогулянкою для Барселони, адже прихід Кіке Сетьєна наразі не став панацеєю для "блаугранас". У 4-х поєдинках Ла Ліги каталонці тричі виграли з різницею в один м'яч та поступилися Валенсії, після чого і втратили лідерство в чемпіонаті. Крім того, не забуваємо про виліт з Кубка Іспанії від Атлетіка.

До слова, для Лео Мессі один з попередніх матчів проти Хетафе точно є одним із найпам'ятніших у кар'єрі. У 2007 році аргентинець забив дивовижний гол у стилі Марадони, обігравши півкоманди Хетафе. Багато хто вважає це взяття воріт найкращим в історії Барси. Минуло майже 13 років, але Ліонель все ще здатен на подібні шедеври.

Прогноз "Футбол 24": 2:1

Аталанта – Рома

15 лютого, 21:45. Бергамо, Стадіо Атлеті Адзуррі Д'Італія

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: "битва за Лігу чемпіонів" – саме так можна охарактеризувати дуель Аталанти та Роми, яка пройде в Бергамо. Ще на початку року команда Пауло Фонсеки була фаворитом перегонів за місце в топ-4, але остання серія невдалих результатів дозволила Руслану Маліновському та Ко випередити конкурентів з Вічного міста. Рома не може виграти з 19 січня, і зараз у протистоянні з бергамасками "вовки" також не вважаються фаворитом зустрічі.

Аталанта теж не надто вражає стабільністю, вигравши тільки 2 поєдинки чемпіонату з 5-ти, але підопічні Джан П'єро Гасперіні все ще впевнено втримують статус найрезультативнішої команди Серії А. 61 забитий гол у 23-х матчах – у найближчого переслідувача (Лаціо) на 8 влучних ударів менше. Перемога над командою Фонсеки укріпить позиції Аталанти у топ-4, а от для Роми поразка буде означати нові чутки про відставку екс-керманича Шахтаря. Не секрет, що саме потрапляння в найпрестижніший клубний турнір Європи є пріортетним завданням для столичної команди, а невдача в Бергамо значно ускладнить подолання цієї місії.

Окремо акцентуємо увагу на Русланові Маліновському. У минулому турі хавбек збірної України забив переможний гол у ворота Фіорентини після виходу на заміну та розраховує отримати ігровий час і зараз. Влітку півзахисник міг опинитися у Ромі, але в підсумку "джалороссі" відмовилися від підписання українця. Що ж, тепер Руслан має шанс вдруге в сезоні "насолити" тренеру, який раніше не дав йому шансу в Шахтарі. Нагадаємо, в першому колі Аталанта з Маліновським обіграла Рому з рахунком 2:0.

Прогноз "Футбол 24": 3:1

Лаціо – Інтер

16 лютого, 21:45. Рим, Стадіо Олімпіко

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 2", текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: на Стадіо Олімпіко зустрінуться лідер та третя команда Серії А. Інтер і Лаціо розділяють лише одне очко, а у випадку перемоги над міланцями команда Сімоне Індзагі може навіть очолити турнірну таблицю.

Римляни перервали свою рекордну переможну серію, але все одно залишаються головним відкриттям поточного сезону в Італії. Команда Сімоне Індзагі в умовах обмежених ресурсів нав'язала серйозну конкуренцію Інтеру та Ювентусу, при цьому примудрилася вже взяти один трофей – Суперкубок країни.

Інтер після трьох нічиїх поспіль обіграв Парму та у блискучому стилі розібрався з Міланом. Обидві команди перебувають у гарній формі, тому практично немає сумнівів, що на полі Стадіо Олімпіко буде гаряче. Буває, що центральні поєдинки відверто розчаровують, але цей матч обіцяє виправдати всі очікування.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

Реал – Сельта

16 лютого, 22:00. Мадрид, Сантьяго Бернабеу

Пряма трансляція на телеканалі "Футбол 1" та MEGOGO.

Чому потрібно подивитися: Реал, який очолює Прімеру, прийматиме на Сантьяго Бернабеу Сельту. Галісійці проводять відверто не найкращий сезон, обмежуючись лише боротьбою за збереження прописки в еліті. Втім, у минулому турі Сельта все ж перервала смугу невдач, обігравши на рідному стадіоні Севілью, яка претендує на Лігу чемпіонів. Ті 3 очки дозволили команді Оскара Гарсії покинути зону вильоту бодай на тиждень, але вже у неділю Сельта знову може опинитися у трійці аутсайдерів, позаяк календар подарував конкурентам легших суперників. Тому, безумовно, на Сантьяго Бернабеу галісійці спробують зачепитися бодай за нічию.

Натомість у Реала в рамках Прімери все в повному порядку. Нещодавно мадридці вилетіли з Кубка Іспанії, але в чемпіонаті виграли 5 останніх матчів – проти Хетафе, Севільї, Вальядоліда, Атлетіко та Осасуни. У Зінедіна Зідана нема серйозних проблем зі складом – до відсутності Асенсіо в Мадриді вже встигли призвичаїтися, а інших травмованих (Начо, Маріано, Хамес) важко назвати незамінними. Нещодавно розпочав заняття у загальній групі Еден Азар, який перебуває поза грою більше двох місяців, але говорити про його повернення на поле поки зарано. Хоча вихід на хвилин 10-15 – цілком реальний.

Перемога над Сельтою є дуже важливою для Реала з точки зору збереження відриву від Барселони. Крім того, вже через півтора тижня мадридці зіграють проти Ман Сіті у Лізі чемпіонів, тому в умовах сприятливого графіку (1 матч на тиждень) необхідно витискати максимум.

Прогноз "Футбол 24": 2:0

Челсі – Манчестер Юнайтед

17 лютого, 22:00. Лондон, Стемфорд Брідж

Пряма трансляція на телеканалі Setanta Sports, текстова онлайн-трансляція на "Футбол 24".

Чому потрібно подивитися: поєдинок на Стемфорд Брідж стане центральним у 26-му турі Прем'єр-ліги, адже зустрінуться одні з основних кандидатів на місце в ЛЧ. При всій повазі до Евертона, Шеффілд Юнайтед та Вулверхемптона, наразі їх можна називати лише андердогами лігочемпіонівської битви, а от Ман Юнайтед, Челсі та Тоттенхем – головні претенденти на вакантне місце.

І манкуніанці, і "пенсіонери" підходять до гри не в оптимальній формі, здобувши у останніх 5-ти турах лише по одній перемозі. Челсі наразі втримує заповітну 4-ту позицію, але конкуренти не сплять – передусім, це стосується Тоттенхема, який у випадку поразки підопічних Лемпарда може піднятися в зону ЛЧ. А от Манчестер Юнайтед навіть попри кадрові проблеми вкрай необхідно здобувати перемогу, позаяк в іншому випадку розраховувати на місце в топ-4 буде складно. У матчі першого кола МЮ розбив лондонців з рахунком 4:0, але відтоді багато чого змінилося.

І Челсі, і Ман Юнайтед перебувають у певній кризі, але такий матч – це завжди вивіска, незалежно від форми обох колективів. Пропускати таку класику – гріх.

Прогноз "Футбол 24": 1:1

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