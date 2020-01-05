Манчестер Юнайтед націлився на зірковий дует Вулверхемптона

Манчестер Юнайтед продовжує пошук гравців, які можуть підсилити команду під час зимового трансферного вікна.

На радари "червоних дияволів" потрапили лідери Вулверхемптона – Рубен Невеш і Рауль Хіменес, інформує Goal.

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Португальський хавбек провів у поточному сезоні 26 матчів, в яких відзначився 3 голами і 2 асистами. Статистика мексиканського форварда – 11 голів і 7 результативних передач у 26 поєдинках. Головний тренер Манчестер Юнайтед Уле Гуннар Сульшер особисто зацікавлений у підписанні зіркового дуету "вовків" і сподівається, що клубу вдасться переманити принаймні одного гравця.

До слова, МЮ і Вулверхемптон є прямими конкурентами у турнірній таблиці АПЛ, маючи після 21 туру лише одне очко різниці.

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