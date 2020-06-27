Вулверхемптон здобув мінімальну перемогу над Астон Віллою – "вовки" обійшли Манчестер Юнайтед у турнірній таблиці АПЛ

Прем'єрний матч 32-го туру чемпіонату Англії між Астон Віллою та Вулверхемптоном завершився мінімальною поразкою бірмінгемців (0:1).

Матч між Астон Віллою та Вулверхемптоном мав велике значення для турнірної таблиці. Господарям навіть одного очка вистачало для підйому із зони вильоту, а гості в разі перемоги обійшли б МЮ та піднялися на п'яту позицію – звісно, суперники могли б наздогнати потім, але точно вже не можна було відпускати їх.

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Можливо, саме тому поєдинок вийшов доволі закритим і нудним. В першому таймі моментів практично не виникало: з хороших епізодів у "вілланів" був лише дальній постріл Гріліша по центру та два непоганих удари Хоса головою – Вулвз же могли відкрити рахунок на 18-й хвилині після удару Хіменеса з правого краю штрафного (Ніланд парирував) та пострілу Догерті повз ворота приблизно з тієї ж позиції. Найбільш епічний шанс гості отримали на 43-й хвилині, коли Ніланд при спробі викинути м'яч рукою випустив його, подарувавши Жоті. На щастя для господарів, Дієго після цього пробив повз ворота.

В другому таймі було ще нудніше. У Астон Вілли можна було згадати тільки дальній удар Дугласа Луїса повз ліву стійку, заблокований постріл Гріліша з лінії штрафного та кілька замикань з кутового – особливо небезпечно з кута воротарського наприкінці зустрічі бив Трезеге. В площину м'яч у бірмінгемців не летів. Вулверхемптон виглядав ще більш пасивно, але на 61-й хвилині гостям вдалося відкрити рахунок: Жота прийняв діагональ і скинув м'яч на Дендонкера, а той обійшов захисника на ривку та метрів з 20-ти пробив у правий кут – 0:1! Всі інші епізоди на статус небезпечних не претендували.

Зрештою, фінальний свисток зафіксував мінімальну перемогу Вулверхемптона. "Вовки" набрали 52 очки, піднявшись на п'яту позицію в турнірній таблиці – МЮ йде позаду з матчем у запасі та 49 пунктами. Астон Вілла з 27 заліковими балами залишилась на дев'ятнадцятій сходинці.

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