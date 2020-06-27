Вулверхэмптон одержал минимальную победу над Астон Виллой – "волки" обошли Манчестер Юнайтед в турнирной таблице АПЛ

Премьерный матч 32-го тура чемпионата Англии между Астон Виллой и Вулверхэмптон завершился минимальным поражением бирмингемцев (0:1).

Матч между Астон Виллой и Вулверхемптоном имел большое значение для турнирной таблицы. Хозяевам даже одного очка хватало для подъёма из зоны вылета, а гости в случае победы обошли бы МЮ и поднялись на пятую позицию – конечно, соперники могли бы догнать потом, но точно уж нельзя было отпускать их.

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Возможно, именно поэтому поединок получился довольно закрытым и скучным. В первом тайме моментов практически не возникало: из хороших эпизодов у "вилланов" был лишь дальний выстрел Грилиша по центру и два неплохих удара Хоса головой – Вулвз же могли открыть счёт на 18-й минуте после удара Хименеса с правого края штрафной (Ниланд парировал) и выстрела Догерти мимо примерно с той же позиции. Самый эпичный шанс гости получили на 43-й минуте, когда Ниланд при попытке выбросить мяч рукой выпустил его, подарив Жоте. К счастью для хозяев, Диего после этого пробил мимо ворот.

Во втором тайме было ещё скучнее. У Астон Виллы можно было вспомнить только дальний удар Дугласа Луиса мимо левой штанги, заблокированный выстрел Грилиша с линии штрафной и несколько замыканий с углового – особенно опасно с угла вратарской в ​​конце встречи бил Трезеге. В створ мяч у бирмингемцев не летел. Вулверхэмптон выглядел еще пассивнее, но на 61-й минуте гостям удалось открыть счёт: Жота принял диагональ и сбросил мяч на Дендонкера, а тот обошёл защитника на рывке и метров с 20-ти пробил в правый угол – 0:1! Все остальные эпизоды на статус опасных не претендовали.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Вулверхэмптона. "Волки" набрали 52 очка, поднявшись на пятую позицию в турнирной таблице – МЮ идёт сзади с матчем в запасе и 49 пунктами. Астон Вилла 27 зачётными баллами осталась на девятнадцатой строчке.

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