toggle menu
Результаты
Турниры
Новости
  1. Футбол 24
  2. Новости футбола
  3. Англия
ШАХТЕР - ЗАРЯ УКРАИНЦЫ ЗА РУБЕЖОМ ЛИВЕРПУЛЬ ТРАНСФЕРЫ

Вулверхэмптон одержал минимальную победу над Астон Виллой – "волки" обошли Манчестер Юнайтед в турнирной таблице АПЛ

16:39 - Читати українською
Вулверхэмптон одержал минимальную победу над Астон Виллой – "волки" обошли Манчестер Юнайтед в турнирной таблице АПЛ
Астон Вилла – Вулверхемптон – 0:1

Премьерный матч 32-го тура чемпионата Англии между Астон Виллой и Вулверхэмптон завершился минимальным поражением бирмингемцев (0:1).

 
Леандер Дендонкер 62’
62’ Леандер Дендонкер

Матч между Астон Виллой и Вулверхемптоном имел большое значение для турнирной таблицы. Хозяевам даже одного очка хватало для подъёма из зоны вылета, а гости в случае победы обошли бы МЮ и поднялись на пятую позицию – конечно, соперники могли бы догнать потом, но точно уж нельзя было отпускать их.

Голкипер Астон Виллы повторил эпический фейл Кариуса с финала ЛЧ, но соперник оказался менее проворным, чем Бензема

Возможно, именно поэтому поединок получился довольно закрытым и скучным. В первом тайме моментов практически не возникало: из хороших эпизодов у "вилланов" был лишь дальний выстрел Грилиша по центру и два неплохих удара Хоса головой – Вулвз же могли открыть счёт на 18-й минуте после удара Хименеса с правого края штрафной (Ниланд парировал) и выстрела Догерти мимо примерно с той же позиции. Самый эпичный шанс гости получили на 43-й минуте, когда Ниланд при попытке выбросить мяч рукой выпустил его, подарив Жоте. К счастью для хозяев, Диего после этого пробил мимо ворот.

Во втором тайме было ещё скучнее. У Астон Виллы можно было вспомнить только дальний удар Дугласа Луиса мимо левой штанги, заблокированный выстрел Грилиша с линии штрафной и несколько замыканий с углового – особенно опасно с угла вратарской в ​​конце встречи бил Трезеге. В створ мяч у бирмингемцев не летел. Вулверхэмптон выглядел еще пассивнее, но на 61-й минуте гостям удалось открыть счёт: Жота принял диагональ и сбросил мяч на Дендонкера, а тот обошёл защитника на рывке и метров с 20-ти пробил в правый угол – 0:1! Все остальные эпизоды на статус опасных не претендовали.

В конце концов, финальный свисток зафиксировал минимальную победу Вулверхэмптона. "Волки" набрали 52 очка, поднявшись на пятую позицию в турнирной таблице – МЮ идёт сзади с матчем в запасе и 49 пунктами. Астон Вилла 27 зачётными баллами осталась на девятнадцатой строчке.

СРСР розвалювався, Саккі брав Європу, поява "Сімпсонів" – яким був світ, коли Ліверпуль попередній раз став чемпіоном

blog_ava
Роковая ошибка Шахова и полезный Роналду в видеообзоре матча Ювентус – Лечче – 4:0
01:30
2783
Теги
Англия Вулверхэмптон Вулверхэмптон Астон Вилла - Вулверхэмптон Астон Вилла Астон Вилла
Комментарии - 0
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
ВЫБОР РЕДАКЦИИ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЕТ
1
час
:
52
мин
Шахтер
19:30
Заря
Угадай исход матча
Новости
Все новости
Все новости

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук