Голкіпер Астон Вілли повторив епічний фейл Каріуса з фіналу ЛЧ, але суперник виявився менш майстерним, ніж Бензема

Матч 32 туру АПЛ між Астон Віллою і Вулверхемптоном запам'ятається одним з найкумедніших фейлів сезону.

Голкіпер бірмінгемців Ер'ян Ніланд ледь не подарував супернику гол на рівному місці.

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Норвежець зробив серйозний розмах для вкидання, але м'яч вислизнув з його рук і прикотився точно в ноги Діогу Жоті. Хавбек Вулверхемптона явно не очікував такого шансу – шкіряний злетів високо над воротами після удару першим дотиком.

Нагадаємо, Ніланд отримав місце в старті завдяки важкій травмі основного голкіпера Астон Вілли Тома Хітона. Також на лаві запасних "левів" є досвідчений Пепе Рейна.

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