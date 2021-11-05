Макс Кілман ухвалив рішення ще на тривалий час залишитись у таборі "вовків".

24-річний захисник, який має український паспорт, поставив свій підпис під контрактом до 2026-го, повідомляє прес-служба Вулверхемптона. Нова угода Кілмана включає ще й опцію продовження на рік.

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Макс є єдиним гравцем "вовків", який повністю відіграв усі зустрічі команди поточного сезону у всіх турнірах. Нещодавно оборонець відзначився дебютним м'ячем за основну команду Вулверхемптона.

Зауважимо, Кілман одягає футболку "вовків" з літа 2018-го і встиг провести за них 44 поєдинки. Макс виявляв бажання грати за збірну України, але попередні виступи за футзальну команду Англії це унеможливили.

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