Програму 10-го туру УПЛ закривав домашный поэдинок Вулверхемптона проти Евертона. Перші півгодини зустрічі гості провалили тотально: вже на 14-й хвилині Трінкау мав відкривати рахунок пострілом з-за меж штрафного під поперечку (Пікфорд парирував), а на 16-й Хван Хі Чхан таки прошив голкіпера – втім, його гол скасували через офсайд.

"Вулвз" не зупинялися, добившись свого на 28-й хвилині при подачі Аїт-Нурі з кутового. Її замкнув футболіст з українським корінням і українським паспортом – Макс Кілман (на жаль, він не може виступати за нашу збірну). До речі, це його дебютний гол в АПЛ. 1:0!

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Ще за чотири хвилини Хіменес перехопив невдалу передачу назад у виконанні Годфрі, опинившись перед Пікфордом і ефектно перекинувши його. 2:0! Евертон, однак, міг відквитати один гол до перерви внаслідок виходу Грея віч-на-віч на 38-й хвилині, але Демірай пробив повз ворота.

Відпочивати команди відправились за комфортної переваги господарів. У другому таймі "вовки" продовжили контролювати гру, хоча на 56-й хвилині невдалий винос голкіпера в ноги Рішарлісону міг завершитись голом "ірисок" (сам же воротар і виправив свою помилку, видряпавши м'яч у бразильця). На 61-й хвилині Хіменес повинен був закривати матч, замкнувши навіс від Семеду, однак стійка врятувала Евертон.

Не забиваєш ти – забивають тобі. На 66-й хвилині мерсисайдці відродили інтригу в зустрічі внаслідок дальнього удару Годфрі. Коуді його заблокував, але відскок залишився за Івобі. Алекс, прийнявши м'яч у метрах 16-ти від воріт, легко вколотив його у сітку. 2:1! Щоправда, фол Холгейта на 74-й хвилині ледь не вилився у пенальті на користь Вулверхемптона – "ірисок" врятувало втручання VAR.

Евертон намагався відігратись, але "вулвз" довго тримали підопічних Рафи Бенітеса на дистанції. Аж на 86-й хвилині Евертон отримав шанс відігратись внаслідок подачі з кутового, яку замикав Гордон – втім, його удар головою парирував Са, а Холгейт при спробі зіграти на добиванні не зумів дотягнутись до м'яча. Зрештою, фінальний свисток зафіксував непросту перемогу Вулверхемптона.

"Вулвз" набрали 16 очок, піднявшись на сьому сходинку в турнірній таблиці. Евертон, маючи в активі 14 залікових балів, опустився на десяту позицію.

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