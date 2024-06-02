Мбаппе вже уклав контракт з мадридським Реалом, повідомляє інсайдер Фабріціо Романо. За інформацією джерела, всі папери підписано, а трансфер закритий.

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Реал оголосить про новачка протягом наступного тижня, але Кіліана вже можна вважати гравцем "королівського клубу". Він переходить у Мадрид вільним агентом.

Мбаппе провів сім років у ПСЖ, з яким шість разів став чемпіоном Франції та вийшов у фінал Ліги чемпіонів-2019/20. За 308 офіційних матчів у футболці ПСЖ француз забив 256 голів.

Кіліан прийняв рішення про перехід у Реал ще взимку, тому відмовився продовжувати контракт з ПСЖ. Офіційне представлення в Мадриді відбудеться після того, як форвард завершить виступи на Євро-2024.