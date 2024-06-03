Колишній захисник Ювентуса та збірної Італії Леонардо Бонуччі прокоментував рішення завершити кар'єру та плани після цього.

"Перебуваю в балансі із самим собою. Я мав подвійний досвід за кордоном, тепер я насолоджуюся своєю сім'єю. У липні я почну тренерський курс у Коверчано.

Чемпіон Європи оголосив про завершення кар'єри

Прощання з Ювентусом – це шрам, який все ще болить. Мені хотілося б іншого фіналу, але, можливо, він ще не настав. Моє кохання залишається недоторканим. Мрію виграти Лігу чемпіонів як тренер Ювентуса, оскільки мені не вдалося зробити це як гравцю", – поділився Бонуччі в коментарі La Gazzetta dello Sport.

Упродовж кар'єри Бонуччі пограв за Інтер, Тревізо, Дженоа, Барі, Ювентус, Мілан, Уніон Берлін та Фенербахче. Колекція трофеїв іменитого захисника вражає – 9 титулів чемпіона Італії, по 5 Кубків та Суперкубків Італії.

У складі національної збірної Лео провів 121 матч та забив 8 голів. Бонуччі був ключовим гравцем "Скуадри Адзурри" на переможному Євро-2020. Зокрема, забив рятівний гол і реалізував післяматчевий пенальті у фіналі проти Англії.

"Я приїду на Динамо": легендарний Жардел – від ЛЧ до 30-градусних морозів, захищає Луческу, дружить з мамою Роналду