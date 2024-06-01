Колишній наставник Челсі та Евертона Френк Лемпард може очолити клуб з Чемпіоншипу.

За інформацією The Times, англієць перебуває у списку кандидатів на заміну Венсану Компані, який пішов у Баварію. Френк Лемпард нещодавно відмовився від роботи зі збірною Канади і досі перебуває без клубу.

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Також у списку претендентів на посаду головного тренера Бернлі перебувають помічник Компані Крейг Белламі, призначений тимчасово виконуючим обов'язки, і колишній тренер Брюгге Скотт Паркер.

Зазначається, що перед новим тренером буде поставлено завдання повернути Бернлі до АПЛ після того, як клуб вилетів за підсумками кампанії 2023/24, посівши 19-те місце з 24 очками.

Останнім місцем роботи 45-річного Френка Лемпарда був Челсі Михайла Мудрика, який він залишив наприкінці сезону 2022/23.

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