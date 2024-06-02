Луганці ще 6 років тому продали голкіпера мадридському клубу, але досі отримують прибуток від трансферу.

Лунін лаконічно прокоментував 15-ту перемогу Реала в Лізі чемпіонів – Зінченко та зірки мадридців відповіли

Вартість переходу склала близько 9 млн євро, проте в угоду були включені різноманітні бонуси. Один з них активувався вчора, коли Реал виграв Лігу чемпіонів. Завдяки цьому Зоря гарантувала собі додатковий один мільйон євро від "вершкових", стверджує ТаТоТаке.

Луніну потрібно було не просто отримати свою медаль, а зіграти щонайменше половину матчів переможного для Реала розіграшу ЛЧ. Андрій провів 8 з 13 поєдинків і приніс колишньому клубу такі потрібні гроші. Зорі також слід подякувати колінам Тібо Куртуа, через травми яких Лунін і отримав шанс показати себе.

"Вони – Реал, усі інші – ніхто": Луніна вітають завдяки Куртуа, паста з лососем для Анчелотті, Фоззі шкодує Борусію