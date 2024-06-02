Лунін перемогою в ЛЧ приніс Зорі кругленьку суму – луганці дякують "крихким" колінам Куртуа
Зоря досі пожинає плоди геніального продажу Андрія Луніна в Реал.
Луганці ще 6 років тому продали голкіпера мадридському клубу, але досі отримують прибуток від трансферу.
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Вартість переходу склала близько 9 млн євро, проте в угоду були включені різноманітні бонуси. Один з них активувався вчора, коли Реал виграв Лігу чемпіонів. Завдяки цьому Зоря гарантувала собі додатковий один мільйон євро від "вершкових", стверджує ТаТоТаке.
Луніну потрібно було не просто отримати свою медаль, а зіграти щонайменше половину матчів переможного для Реала розіграшу ЛЧ. Андрій провів 8 з 13 поєдинків і приніс колишньому клубу такі потрібні гроші. Зорі також слід подякувати колінам Тібо Куртуа, через травми яких Лунін і отримав шанс показати себе.
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