– Що для вас футбол? Що це для вашої країни?

– На жаль, зараз футбол не є на першому плані в нашій країні. Ми розуміємо, що зараз ми усі робимо усе для наших захисників. Потрапляння України на Євро – дуже важливий крок для нас. Я і всі наші гравці допомагаємо нашій збірній. Те, що ми зробили, – дійсно важливо для нашої країни та народу.

У Німеччині футбол – спорт №1. Раніше так було і в нас, але зараз ми повинні думати про інші речі.

Преміальні збірних України – джерело вказало на умови отримання бонусів командами Реброва і Ротаня

– Що думаєте про збірну Німеччини? Що вам потрібно знати перед завтрашнім матчем?

– Вона змінила тренера. З цим наставником вона більш дисциплінована, більш захисна, але у них є гравці атаки, які можуть все. Збірна Німеччини покращилася після нашої нічиєї (3:3) рік тому у Бремені. На жаль, вони не можуть використати деяких гравців Реала та Борусії. Але для Німеччини це ніщо, вони мають по 3-4 гравці на кожній позиції.

– Які цілі в України на Євро?

– Як я казав, представити країну на Євро в цей важкий період. Гадаю, це буде велика насолода для гравців, хоча їм непросто. Кожен побачить Україну, наш прапор на Євро. Зараз Україна намагається бути частиною європейської сім'ї. Залишатися серед найкращих футбольних збірних Європи – дуже важливо.

– Як оцінюєте свою силу перед турніром? Розраховуєте дійти до чвертьфіналу, як минулого разу?

– Вважаю, що треба концентруватись на кожній грі. У нас дуже молода збірна, є гарний баланс між молоддю та досвідом. Треба рухатися від гри до гри. Перша проти Румунії, і ми повинні зосередитися на ній. Далі подивимося.

– Як ви почувалися вчора, коли ваш голкіпер не грав за Реал у фіналі ЛЧ?

– Моя думка – він заслужив грати. На жаль, він не міг грати, бо не мав належної підготовки, виникли певні проблеми. Це не має значення. Для нас важливий кожен гравець, який представляє Україну у Європі. Це дуже хороший досвід – грати за найкращий клуб Європи. Гадаю, Реал є саме таким зараз. Це дуже добре для всієї збірної. Коли Андрій приїздить у збірну, то ділиться цим досвідом. Багато молодих українських футболістів добре показують себе у топ-чемпіонатах.

– Яка частина найважча у підготовці до такого великого турніру?

– Найважче – це відповідати рівню захисників України, які щодня боронять нашу свободу. Ми трошки більше подорожуємо, але гравці все розуміють. Вийти на Євро – великий успіх, але ми думаємо про майбутнє. Кожен гравець повинен показати максимум, щоб боротися на цьому рівні. Я радий, що багато наших гравців виступають у топ-лігах.

Довбик? Він став найкращим бомбардиром Ла Ліги. Це дуже важливо для нього, додасть впевненості перед Євро.

– Що думаєте про безпеку на чемпіонаті Європи?

– Ми в Німеччині вже три дні. У нас постійно дуже гарна охорона. Ми їздимо з охороною на тренування. Я впевнений, що Німеччина – це та країна, яка на 100 відсотків зробить усе можливе для охорони не тільки збірної України, але й усіх збірних.

Якщо ви бачили, вчора на фіналі Ліги чемпіонів декілька разів люди вибігали на поле. Я вважаю, що це не дуже гарно. Увесь світ дивиться на ці епізоди. Я впевнений, що Німеччина набагато краще зробить усе для охорони

– Чи закінчили відновлення Судаков і Миколенко? Коли до команди приєднається Лунін?

– Сьогодні вже всі працювали в загальній групі, хоча вчора ще дехто займався індивідуально. Усі 22 польові гравці та 2 голкіпери.

У Реала завтра ще якесь святкування перемоги в ЛЧ, тому ми дозволили Луніну залишитися в клубі. Гадаю, він заслуговує. Андрій приєднається до команди у Варшаві, куди ми переїдемо після гри з Німеччиною.

– Ви викликали 26 гравців, фактично готова заявка. Решта збірних беруть з резервом, когось переглядають. Чи у вас не було сумнівів?

– Дивіться, у нас зараз два турніри – Євро та Олімпіада. Якщо нам потрібні якісь гравці, то вони поруч. Вони на турнірі у Франції. Якщо щось трапиться, то ми можемо когось довикликати. Офіційна заявка – 7 червня. Зараз ми викликали гравців на 3 матчі, а сьомого подивимося на їхній стан, – резюмував Ребров на прес-конференції.

"Вони – Реал, усі інші – ніхто": Луніна вітають завдяки Куртуа, паста з лососем для Анчелотті, Фоззі шкодує Борусію