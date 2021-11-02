"Вовки" забили вже на старті, але м'яч Хвана Чі Чхана скасували після перегляду VAR через офсайд. Натомість чудовий гол Макса Кілмана після подачі з кутового питань не викликав. Для захисника з українським паспортом це перший м'яч в АПЛ.

Вулверхемптон завдяки дебютному голу українця втримав перемогу над Евертоном

Ще до перерви Рауль Хіменес скористався помилкою оборони Евертона і елегантно перекинув Джордана Пікфорда. "Іриски" ж відповіли лише потужним результативним ударом Алекса Івобі. "Вовки" піднялись на сьоме місце з 16-ма очками, а Евертон опустився на десяту сходинку, маючи в активі на 2 пункти менше.