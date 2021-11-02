Дебютний м'яч захисника з українським паспортом у відеоогляді матчу Вулверхемптон – Евертон – 2:1
Вулверхемптон зумів здолати Евертон (2:1) в 10-му турі АПЛ. Дивіться відео голів та огляд найцікавіших моментів зустрічі на Футбол 24.
"Вовки" забили вже на старті, але м'яч Хвана Чі Чхана скасували після перегляду VAR через офсайд. Натомість чудовий гол Макса Кілмана після подачі з кутового питань не викликав. Для захисника з українським паспортом це перший м'яч в АПЛ.
Вулверхемптон завдяки дебютному голу українця втримав перемогу над Евертоном
Ще до перерви Рауль Хіменес скористався помилкою оборони Евертона і елегантно перекинув Джордана Пікфорда. "Іриски" ж відповіли лише потужним результативним ударом Алекса Івобі. "Вовки" піднялись на сьоме місце з 16-ма очками, а Евертон опустився на десяту сходинку, маючи в активі на 2 пункти менше.