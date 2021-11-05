24-летний защитник, имеющий украинский паспорт, поставил свою подпись под контрактом до 2026 года, сообщает пресс-служба Вулверхэмптона . Новое соглашение Килмана включает еще и опцию продления на год.

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Макс является единственным игроком "волков", полностью отыгравшим все встречи команды текущего сезона во всех турнирах. Недавно защитник отличился дебютным мячом за основную команду Вулверхэмптона.

Отметим, что Килман одевает футболку "волков" с лета 2018-го и успел провести за них 44 поединка. Макс изъявлял желание играть за сборную Украины, но предыдущие выступления за футзальную команду Англии это сделали невозможным.