Португальський креативний хавбек Бруну Фернандеш може змінити Манчестер Юнайтед на інший топ-клуб.

Баварія зробила перші кроки для підписання Фернандеша, повідомляє O Jogo. Мюнхенський клуб розпочав переговори з агентом футболіста Мігелем Пінью.

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За інформацією джерела, серйозний інтерес до Бруну також проявляє Барселона. Однак каталонці поки що не встановили контакт і віддали ініціативу конкурентам.

Фернандеш провів шикарні чотири з половиною роки в МЮ, де став капітаном. Навіть у минулому – невдалому для команди – сезоні португалець набрав 15 голів і 13 асистів у всіх турнірах.

Рівень і амбіції Бруну наразі не відповідають результатам Манчестер Юнайтед. Він може змінити клуб ще під час Євро-2024.Transfermarkt оцінює гравця в 70 мільйонів євро.