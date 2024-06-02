"Ми розчаровані кінцевим результатом. Я хлопцям подякував. Нам не соромно за чемпіонат, не соромно за плей-офф. Дещо вийшло, дещо не вийшло. Ми готувалися як до однієї гри, так і до другої. Не вистачило майстерності, та і все.

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Щодо неочікуваних змін у старті... Ми випустили більш свіжих футболістів, вони мали вимотати Оболонь, а потім випустили групу атаки, яка в нас вважається основною. Цей план працював. Ми забили, вигравали, але ні в які плани не входить пропущений м'яч – це завжди так.

Потім ми хотіли грати через пас, але коли починаєш грати через пас проти Оболоні, вони тобі не дають приймати м'яч, постійно пресингують, на плечах сидять один в одного футболісти, не дають грати. Але ми все рівно старалися, пробували. Колись вдавалося, колись не вдавалося. А стандартне положення – це нормально. Ми над ними працюємо, в чемпіонаті дуже багато забили. На жаль, у плей-офф два пропустили – це вже такий жирний мінус. А так спрацювали нормально.

Сідней (автор єдиного м'яча, – прим.) просив заміну, ледве-ледве ходив, бігав. Але ми його тримали-тримали, знали, що він може на стандартах. Вже в обороні він не відпрацьовував, бо в нього не було сил. Але хлопець з характером – добігав, забив, і все.

Ці 2 матчі з командою УПЛ стали дуже інформативними. Щоб футболісти додавали в футбольному плані, треба більше ігор грати з такими командами, як Оболонь. Тоді футболісти будуть рости. У Першій лізі не завжди так вдається. Ми не будемо ображати Першу лігу, там також дуже хороші команди, але рівень майстерності зовсім інший.

Чи зберігає Лівий берег амбіції на УПЛ? Ми ще з президентом не розмовляли на цю тему. Ми всі жили сьогоднішньою грою і взагалі ні про що не розмовляли. Побачимо, трошки охолонемо після цієї гри, вже будемо якісь плани виношувати", – сказав Первак у коментарі УПЛ ТБ.

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