Кар'єра Тоні Крооса – це красива казка, останні сторінки якої він дописує просто зараз. Один з найталановитіших хавбеків покоління зберігав стабільність впродовж багатьох років, адже ніколи не зраджував своїм професіональним принципам.

Цей футболіст – зразок поєднання шаленого таланту та неймовірної працьовитості. Його приклад надихає не лише тисячі хлопчаків по всьому світу, адже його принципи універсальні для будь-якої кар'єри.

Гол мрії та трагедія ери: як Ювентус Платіні (не)святкував перемогу в турнірі чемпіонів

Футбол 24 спільно з партнером HLIBNY DAR розповідає про принципи життя німецького хавбека, який сьогодні зіграє свій останній фінал у Лізі чемпіонів.

Успіх не випадковий. Це наполеглива праця, навчання, самопожертва і головне – любов до того, що ти робиш. За всім цим повинна стояти пристрасть, готовність віддати все, аби дотягнутися до своєї зірки.

Розум – ось що відрізняє професіоналів високого класу. Розрахувати сили на дистанції, влучно обрати момент для удару, аналізувати хід подій та зберігати холоднокровність, коли все нібито йде шкереберть – для цього потрібен інтелект.

Гра – це завжди про помилки. Для перемоги потрібно просто помилитися менше, аніж суперник.

Відчути смак перемоги можна і до фіналу Ліги чемпіонів. Достатньо скуштувати напої HLIBNY DAR – одного з найкращих горілчаних брендів не лише України, але й світу. У скарбниці ТМ HLIBNY DAR – безліч почесних нагород, отриманих на авторитетних дегустаційних конкурсах і масштабних виставках.

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Завжди потрібно зберігати віру у свої сили та знати, чого ти насправді вартуєш. Твоє ім'я ніколи не скандуватимуть, якщо невдачі сильніші за твій характер.

Вважливо залишатися скромним та пам'ятати, звідки ти й що фортуна була на твоєму боці. Неприємно бачити, коли люди відступають від цього принципу, коли чогось досягають. Ти повинен надихати, а не хизуватися, тим паче, ніщо не триває вічно.

Перемагати – це чудово, але важливіше отримувати задоволення від процесу та шляху до мети. Не всім вдається підкорити Еверест, але мільйони людей насолоджуються походами у гори.

Без випробувань перемога не має сенсу. Радість від тріумфу минає швидко, але здобутий досвід залишається з тобою назавжди.

Важливо завжди викладатися на всі 100%, незалежно від обставин. Хочеш бути чемпіоном – то працюй та поводь себе як чемпіон. Якщо ти дозволяєш собі розслабитися, то бути серед найкращих – це ще не твій рівень.

Потрібно дуже чітко знати, чого ти хочеш, і завжди тримати це у фокусі. Так ти можеш побудувати план та почати діяти, інакше ти просто будуєш повітряний замок, в стінах якого ти ніколи не будеш щасливим.