Манчестер Сіті та Жирона належать до City Football Group, а вихід обох клубів до Ліги чемпіонів суперечить правилам УЄФА. Втім, в Союзі готові піти на поступки.

Рада з фінансового контролю клубів УЄФА надасть дозвіл Жироні та Манчестер Сіті взяти участь у Лізі чемпіонів наступного сезону одночасно, повідомляє OneFootball з посиланням на The Times Sport.

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Для цього необхідно буде виконати низку умов, зокрема, Жироною має керувати через "сліпий траст" група, яку затвердить УЄФА. Таке рішення буде лише тимчасовою альтернативою, хоча зазначається, що правило щодо участі кількох клубів з одним власником (або однієї групи) мають намір змінити.

Нагадаємо, що проблеми виникли через те, що Манчестер Сіті та Жирона належать до City Football Group – холдингової компанії, яка має свої частки і в таких клубах як Труа (Франція), Нью-Йорк Сіті (США), Мельбурн Сіті (Австралія) та Палермо (Італія). Через це Жирону могли навіть позбавити участі у Лізі чемпіонів – команда Довбика та Циганкова здобула третє місце в Ла Лізі та пряму путівку в груповий етап.

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