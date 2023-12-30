Виталий Миколенко начал игру в основе. Матч, как и онлайн-трансляция Вулверхэмптон – Эвертон на "Футбол 24", стартовал в 17:00. Слишком много провалов "ирисок" в первые минуты. Хван во вратарской, как у себя дома. Поперли ливерпульцы на чужую половину, обрезались, привезли контру 3 против 1. "Волки" каким-то чудом даже до удара не довели. Гол стал логичным следствием того, что происходило на поле. Миколенко позволил прострелить с правого края, после борьбы Доусона и Брентвейта снаряд отскочил к Пикфорду, который выгребал рукой в такой панике, что сбил с толку Тарковски. Этим воспользовался Макс Килман. Украинец по происхождению добил фактически в пустые ворота.

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Накануне в сторис защитник, которому не разрешили сыграть за сборную Украины, опубликовал ужасные последствия обстрелов мирных украинских городов, которые устроила российская армия. Капитан Вулверхэмптона не забывает, что война до сих пор продолжается. У Килмана, к слову, дедушка живет в Киеве. Мужчина отказался переезжать в Лондон. Макс, как и вся команда О'Нила, идеально отзащищался. Эвертон так и не создал ни одного момента за 45 минут. Разве что передачу Макнила за спины можно отметить, но Калверт-Льюин еще не такие моменты регулярно упускает.

Миколенко неплохо отыграл 1 тайм, если забыть его довольно пассивную роль в голевой атаке и простреле Куньи. Виталий 6 раз отвоевывал владение мячом и выиграл все 3 единоборства. Единственная попытка дриблинга была удачной, лишь 5 неточных пасов из 19. После перерыва Эвертон начинает уже немного живее. Взрываются гостевые трибуны, но ведь Тарковски в лицо Доусону пробивал, какой пенальти за такое.

Атакующий треугольник "волков" расписал очередную идеальную комбинацию. Сарабия покатил по флангу Миколенко, Хван оторвался и вложил под пустую левую стойку на Кунью. Проходит еще 8 минут, и Миколенко помогает сопернику отличиться в третий раз. Сработал маневр Хвана, который потянул украинца к воротам и оставил Доусона не в офсайде. Подачу Куньи с левого фланга также никто и не думал накрывать. В моменте со вторым взятием ворот украинский защитник позволил Сарабии разрезать линии пасом мимо себя.

Сегодня "волки" на мгновение быстрее "ирисок" едва ли не в каждом эпизоде. Да, было после перерыва несколько удачных отбиваний экс-динамовца в подкате, но снова ничего не мог противопоставить Жоау Гомешу после того, как хозяева в очередной раз мастерски раскатали команду Дайча в коротком розыгрыше. На 71 минуте проходит какая уже разрезная передача между Брентвейтом и Миколенко. Хван не прошил Пикфорда. Сарабия на фланге Миколенко покатил за спины между двумя центрбеками. Хван на этот раз забил, но забрался в положение вне игры.

Через полчаса после удара Тарковски в начале второй половины полный погром от "волков" – 7:1 по ударам. Лишь Макнил неплохо приложился издали в крестовину. Не помогла и замена на усиление атаки (вместо центрбека Майкла Кина вышел хавбек Андре Гомеш), которой Дайч признал, что система с 5 защитниками сегодня совсем не сработала. Педру Нету вышел после травмы впервые за более чем 2 месяца. Португалец едва не стал джокером. Сначала вышел один на один, но дал выше. А потом уже реализовал момент, однако перед тем Хван оказался в офсайде. Кроме трех забитых, имеем еще 2 отмененных гола Вулверхэмптона!

Эвертон остается на последней спасительной строчке (16 очков в таблице, 17 место, хотя на поле сыграли 26). "Волки" не отпускают Челси с которым делят 10-11 строчки (по 28 баллов). Миколенко получил 3 лучший балл в команде Дайчас (6,9) по версии SofaScore. В FotMob вообще лучший среди "ирисок" вместе с Амаду Онана (по 7,1). Лучший по выигранным мячам (6) и перехватам (4). Чисто статистически, действительно, не был худшим, но проиграл, не добежал или не прочитал ключевые эпизоды.

В то же время отмечаем, как мастерски Виталия, как и любого другого в обороне гостей, отыгрывали через комбинации. Гари О'Нил, бывший тренер Забарного в Борнмуте, при просмотре повторов моментов на мониторчике возле тренерской скамейки не скрывал довольной улыбки даже в моментах, когда его подопечные прощали соперника. Комбинационно "волки" выглядели безупречно. Эвертон давно так никто не возил.

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