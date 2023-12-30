В рамках 20-го туру АПЛ 2023/24 було проведено кілька матчів. Звіт про них читайте на "Футбол 24".

Єгор Ярмолюк знову вийшов на заміну в АПЛ / скріншот з трансляції Setanta Sports

Чемпіонат Англії 2023/24, 20-й тур

Манчестер Сіті – Шеффілд Юнайтед – 2:0

Голи: Родрі, 14, Альварес, 61

Астон Вілла – Бернлі – 3:2

Голи: Бейлі, 28, Діабі, 42, Дуглас Луїс, 89 (пен) – Амдуні, 30, Фостер, 72

Вилучення: Берге, 56 (Бернлі)

Крістал Пелас – Брентфорд – 3:1

Голи: Олісе, 14, 58, Езе, 39 – Льюїс-Поттер, 2

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Манчестер Сіті вдома спокійно розібрався з Шеффілдом – 2:0. Голи забивали Родрі та Альварес, а їхнім асистентом виступив Фоден. Завдяки цьому успіху "містяни" набрали 40 очок і обійшли Арсенал (за різницею голів), піднявшись на третю позицію в турнірній таблиці. До першої (тобто до Ліверпуля) бракує всього двох залікових балів.

Астон Вілла з величезними труднощами здолала Бернлі, хоча суперник майже весь другий тайм провів у меншості. До 88-ї хвилини на табло світилися "2:2", однак бірмінгемцям вдалося заробити пенальті. Дуглас Луїс його реалізував. Таким чином, команда перервала 2-матчеву безвиграшну серію, набрала 42 очки й порівнялася з Ліверпулем (мерсисайдці вище завдяки кращій різниці голів).

Оллі Воткінс може бути задоволеним собою у цій зустрічі. Нападник "вілланів" віддав дві гольових передачі, вирвавшись у лідери асистентських перегонів у чемпіонаті Англії. У нього вже 8 асистів.

У паралельній зустрічі Брентфорд зазнав чергової невдачі, програвши у п'ятому турі поспіль. Тепер кривдником став Крістал Пелас, який після пропущеного на 2-й хвилині гола забив "бджолам" аж тричі. Єгор Ярмолюк вийшов на поле вже за рахунку 3:1, на 80-й хвилині – це його 13-та поспіль поява на полі у цьому сезоні АПЛ.

На жаль, Ярмолюк за 15 хвилин зробив зовсім мало. Лишень 10 дотиків, 7 передач (6 дотиків), 3 втрати, 2 програшних єдиноборства з 2-х.

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