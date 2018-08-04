Вукоєвіч: Дуже важлива перемога для Динамо, суддівство було чудовим

Колишній гравець, а нині менеджер київського Динамо Огнєн Вукоєвіч вважає, що Динамо заслужило перемогу над Шахтарем та оцінив суддівство в матчі на рівні Чемпіонату світу.

"Це дуже важлива перемога, була чудова атмосфера. Гра була важка. В першому таймі у Динамо було 2-3 гарних момента. У другому таймі вдалося забити. Звичайно, Динамо сіло трохи назад і чекало на контратаки.

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Я вважаю, що це дуже важлива перемога. Чемпіонат ще довгий, але це великий крок і гарна мотивація на майбутнє. Двічі обіграти Шахтар за два тижні – це великий плюс.

Суддівство? Я вважаю, що воно сьогодні було дуже-дуже хорошим. Воно не відрізнялося від Чемпіонату світу. Все нормально, карточки нормальні, суддя добре тримав хід гри, шість хвилин додав. Динамо заслужило перемогу.

Чи стає Вербіч одним з лідерів Динамо? Так, я в це вірив, ще коли він приходив взимку. Я йому казав, куди він прийшов, в яку команду. Я думаю, що в нього ще багато попереду", – сказав він журналістам після матчу Динамо – Шахтар.

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