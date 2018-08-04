Вукоевич: Очень важная победа для Динамо, судейство было замечательным

Бывший игрок, а ныне менеджер киевского Динамо Огнен Вукоевич считает, что Динамо заслужило победу над Шахтером и оценил судейство в матче на уровне Чемпионата мира.

"Это очень важная победа, была замечательная атмосфера. Игра была тяжелая. В первом тайме у Динамо было 2-3 хороших момента. Во втором тайме удалось забить. Конечно, Динамо село немного назад и ждало контратаки.

Динамо – Шахтер – 1:0 – видео гола и обзор матча

Я считаю, что это очень важная победа. Чемпионат еще длинный, но это большой шаг и хорошая мотивация на будущее. Дважды обыграть Шахтер за две недели – это большой плюс.

Судейство? Я считаю, что оно сегодня было очень-очень хорошим. Оно не отличалось от Чемпионата мира. Все нормально, карточки нормальные, судья хорошо держал ход игры, шесть минут добавил. Динамо заслужило победу.

Становится ли Вербич одним из лидеров Динамо? Да, я в это верил, еще когда он приходил зимой. Я ему говорил, куда он пришел, в какую команду. Я думаю, что у него еще много впереди", – сказал он журналистам после матча Динамо – Шахтер.

Динамо – Шахтер: продолжение серии Хацкевича, нестабильный Пятов и хорошие перспективы чемпионской гонки