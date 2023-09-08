"По Іванову все повністю справдилось. Ми знали, що цей матч з Минаєм буде договірним. Всі вже це знають – я говорив про це неодноразово. Я пішов після матчу розібратись з ситуацією з суддівством, бо люди реально були агресивно налаштовані та хотіли його побити. Але ніхто його не зачіпав – я вже виходив.

Ще під час матчу оголошували, що Іванов з Донецька. Тоді він жив у Слов’янську. І один з наших хлопців-ветеранів, який був в АТО, каже йому: "Слухай, я з Донецька ледь живим повернувся, а ти нас вбиваєш на нашому полі. Чому так?". А Іванов відповідає йому: "А какого милого ты там делал и кто туда тебя звал?". І з цього все почалось.

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Якщо реально розібратись, то Іванова ніхто не бив. Я його ще прикрив собою, бо могло дійсно дійти до бійки. Всі знають, як воно насправді було, але Павелкові я заважав, і вирішили підставити мене в цій ситуації. Зараз йде війна, і бачите, як воно все виглядає. А цей арбітр далі судить матчі і виконує вказівки своїх босів.

Щоб ви розуміли, Іванов спочатку нічого не говорив про так зване побиття. Години 2-3 ніхто його не чув навіть, вже всі роз’їхались і забули. Це Павелкові люди змусили його роздути цю історію.

Суд в Лозанні скоротив мою дискваліфікацію з довічної до 5 років. Але якщо порушень немає, то 50% від цього бану списується автоматично, тобто залишається 2,5 роки згідно з міжнародними правилами CAS. Я написав заяву про відсторонення мене з посади віце-президента УАФ 21 липня 2020 року. В лютому 2023 року мій термін дискваліфікації вже сплинув", – заявив Собуцький в інтерв'ю Tribuna.

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