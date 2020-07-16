"Стримав людей – вони могли зробити з суддів купу м'яса": президент Агробізнеса заперечив побиття арбітра на стадіоні

Почесний президент Агробізнеса Олег Собуцький прокоментував скандальний інцидент щодо фізичної розправи над арбітром після матчу 24-го туру Першої ліги між Агробізнесом та Минаєм (0:2).

"Негативне суддівство. Люди були розлючені і хотіли йти бити суддю. Я цих людей затримав і не пустив, зібралося їх дуже багато.

Арбітра матчу Агробізнес – Минай побили на стадіоні

Те, що їх били на стадіоні, нехай розповідають комусь іншому. Я стримав людей, адже з суддів могли зробити просто купу м'яса. На Семенці був чистий пенальті, мені все експерти дзвонять і кажуть. Вісім жовтих карток... Ми знали, що буде така гра.

Я перед матчем підійшов і привітався з арбітрами, сказав: "Хлопці, гарного вам суддівства. Прошу вас, давайте тільки чесно". Пожартували і пішли. І що сталося? Вісім жовтих", – сказав Собуцький у коментарі програмі "Футбол NEWS".

Нагадаємо, після завершення поєдинку арбітр Юрій Іванов був побитий у суддівській кімнаті, після чого зняв побої у відділі поліції. Іванов показав 8 жовтих карток гравцям господарів, а також призначив пенальті у їхні ворота вже у компенсований час.

Перша ліга: Інгулець переміг Прикарпаття завдяки вигаданому пенальті, Минай обіграв Агробізнес та повернувся у топ-3