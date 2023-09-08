"По Иванову все полностью сбылось. Мы знали, что этот матч с Минаем будет договорным. Все уже это знают – я говорил об этом неоднократно. Я пошел после матча разобраться с ситуацией с судейством, потому что люди реально были агрессивно настроены и хотели его избить. Но никто его не задевал – я уже выходил.

Еще во время матча объявляли, что Иванов из Донецка. Тогда он жил в Славянске. И один из наших ребят-ветеранов, который был в АТО, говорит ему: "Слушай, я из Донецка едва живым вернулся, а ты нас убиваешь на нашем поле. Почему так?" А Иванов отвечает ему: "А какого милого ты там делал и кто туда тебя звал?". И с этого все началось.

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Если реально разобраться, то Иванова никто не избивал. Я его еще прикрыл собой, потому что могло действительно дойти до драки. Все знают, как оно на самом деле было, но Павелко я мешал, и решили подставить меня в этой ситуации. Сейчас идет война, и видите, как все выглядит. А этот арбитр дальше судит матчи и следует указаниям своих боссов.

Чтобы вы понимали, Иванов сначала ничего не говорил о так называемом избиении. Часа 2-3 никто его не слышал даже, уже все разъехались и забыли. Это люди Павелко заставили его раздуть эту историю.

Суд в Лозанне сократил мою дисквалификацию с пожизненной до 5 лет. Но если нарушений нет, то 50% этого бана списывается автоматически, то есть остается 2,5 года согласно международным правилам CAS. Я написал заявление об отстранении меня от должности вице-президента УАФ 21 июля 2020 года. В феврале 2023 года мой срок дисквалификации уже истек", – заявил Собуцкий в интервью Tribuna.

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