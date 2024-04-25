На 74 році життя зупинилося серце футболіста та тренера тернопільської Ниви Леоніда Іщука.

24 квітня, на 74-му році життя, зупинилося серце Леоніда Іщука, котрий залишив чималий слід у тернопільському футболі. Про це повідомили в Асоціації футболу Тернопільщини.

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Іщук у сезоні 1980/81 виступав за підгаєцьку Ниву, яка згодом стала тернопільською. У 1991 році він тренував хоростківську Зорю. У 1990-х роках входив до тренерського штабу Ігоря Яворського у тернопільській Ниві, а в сезоні-2003/04 обіймав посаду головного тренера команди.

"Кращої людини стосовно жартів я не бачив. Він завжди був веселий, усміхнений, з гумором, жартував з футболістами. Ми працювали разом багато років. Не було ніколи з ним конфліктів, заходили спільну мову. Він давав корисні поради, бо був старшим, говорив мені, щоб не спішив, подумав", – цитує Суспільне Ігоря Яворського.

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