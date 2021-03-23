"Хочу його привітати. Вітя дуже добре працював на тренуваннях. Всі повинні розуміти, що заграти в Італії не так просто.

Коваленко знайшов пояснення тривалій адаптації в Італії

Перейти в таку команду як Аталанта, і робити якісь фантастичні речі – для цього потрібен час на адаптацію. Все в його руках – на тренуваннях видно, що він не випадає, добре працює", – сказав Маліновський у коментарі каналу Футбол 1.

Нагадаємо, у матчі 28-го туру Аталанта здолала Верону з рахунком 2:0, а Маліновський відзначився голом з пенальті та результативною передачею. Цей поєдинок став історичним і для Коваленка – Віктор вийшов на заміну наприкінці матчу і провів свої дебютні хвилини у Серії А.

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